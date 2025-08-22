22/08/2025 09:08

【ＡＩ】快手CFO：可靈AI今年收入料較年初目標翻倍

《經濟通通訊社22日專訊》快手(01024)公布的2025年第二季度業績顯示，可靈AI的營業收入超過2.5億元人民幣，CFO金秉在業績電話會透露，可靈2025年全年收入預計比今年初目標翻倍，這使公司堅定了在可靈AI上進行長期投入的決心。



*AI整體投入對全年利潤率影響仍在1%-2%左右*



金秉稱，基於業務發展需要，公司在年中也追加了可靈AI在推理算力方面的投入，預計可靈AI相關的2025年Capex上的投入較年初預算也實現了翻倍。此外，預計集團AI整體投入對全年利潤率的影響依然還是在1%-2%左右，這意味著公司盡管增加了在AI上的投入，但依舊有信心實現全年的經調整淨利潤率同比保持平穩的目標。(ct)