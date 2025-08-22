22/08/2025 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶70點子，報7.1848

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1321，較上個交易日跌34點子，跌回7.13關口，較市場預測偏強550點，為本月以來最大偏離，顯示監管層仍有意維持人民幣匯率基本穩定，且待晚間美聯儲鮑威爾講話的關鍵指引。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開70點子，報7.1848，上個交易日即期匯率收盤報7.1778。



市場人士表示，雖然人民幣中間價近期穩中偏強，但即期持續的低波動也提振了市場的套息意願，若無強大的外力推動，即期匯價很難擺脫當前的窄幅整理走勢。晚間鮑威爾講話如果沒有超出市場預期，美元也不會選擇新的方向。



ING集團最新指出，儘管最近中國的宏觀數據疲軟且全球貿易環境仍然不明朗，但當局仍歡迎人民幣溫和走強；預計未來幾個季度，人民幣匯率將向7.10甚至7.05一線靠近。(jq)