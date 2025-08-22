22/08/2025 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌27點子，報7.1805

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.1805，較上個交易日4時30分收盤價跌27點子，止兩連升，全日在7.1790至7.1871之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌12點子，報7.1839。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1321，較上個交易日跌34點子，跌回7.13關口，較市場預測偏強550點，為本月以來最大偏離。



美聯儲主席鮑威爾講話前，交投清淡，市場觀望情緒濃。「現在不好說鮑威爾會不會鬆口，如果講話被市場解讀為偏鴿，美元還是會下來，」一外資行交易員稱，「人民幣要明顯動起來，估計需要大的利好。」



另一外資行交易員表示，鮑威爾的講話也可能繼續模糊措辭，強調繼續關注非農和通脹數據，市場波動或仍有限。(jq)