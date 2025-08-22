22/08/2025 17:26
【聚焦數據】內地首7月FDI錄4673億，降幅縮至13.4%
《經濟通通訊社22日專訊》中國商務部今日公布，2025年1-7月，全國實際使用外資金額(FDI)4673.4億元(人民幣．下同)，同比下降13.4%，降幅較1-6月的15.2%收窄；新設立外商投資企業36133家，同比增長14.1%。
從行業看，製造業實際使用外資1210.4億元，服務業實際使用外資3362.5億元。高技術產業實際使用外資1373.6億元，其中，電子商務服務業、航空航天器及設備製造業、化學藥品製造業、醫療儀器設備及器械製造業實際使用外資分別增長146.8%、42.2%、37.4%、25.5%。
從來源地看，東盟地區實際對華投資增長1.1%，瑞士、日本、英國實際對華投資分別增長63.9%、53.7%、19.5%（含通過自由港投資數據）。(sl)
