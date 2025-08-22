22/08/2025 09:09

【美債動盪】美國國債全線下跌，受聯儲局官員鷹派發言影響

《經濟通通訊社22日專訊》美國國債周四（21日）收盤下跌。衡量8月企業活動的指標初值強於預期，克利夫蘭聯儲行行長哈馬克表示，至今為止的經濟數據不支持9月降息，推動美債走低。



截至紐約時間下午3點，曲線遠端孳息率日間上漲近3個基點，較短期債券孳息率上漲超過4個基點，均較盤中高點有所回落。



30年期TIPS續發行中標孳息率低於投標截止時的發行前交易水平，其他需求指標也表現強勁，國債隨後收窄跌幅。



債券投資者正在等待美聯儲局主席鮑威爾周五上午在傑克遜霍爾年度研討會上講話，以更清晰地了解降息前景。勞動力市場走弱的跡象此前推動降息押注，但通脹仍高於美聯儲局的目標，且衡量金融環境的指標大體寬鬆。(rc)