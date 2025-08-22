22/08/2025 09:57

【美國議息】聯儲局古爾斯比：希望危險的通脹數據只是曇花一現

《經濟通通訊社22日專訊》芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比周四（21日）表示，儘管最近的一些通脹數據好於預期，但他還是希望危險的通脹數據只是曇花一現。



他受訪時表示：「我們收到的一些通脹報告比我們預期的要溫和，我感覺良好。最新發布的通脹報告顯示，服務業通脹確實開始飆升，很可能並非由關稅驅動。這是一個危險的數據點，我希望這只是曇花一現。」



*聯儲行行長對是否現在降息各持己見*



與此同時，波士頓聯儲行行長柯林斯表示，如果勞動力市場狀況的疲軟程度，超過通脹風險上升的程度，9月降息可能是合適的。



亞特蘭大聯儲行行長波斯蒂克表示，他仍然認為今年只需降息一次，但勞動力市場走勢「可能令人不安」。



克利夫蘭聯儲行行長哈馬克則表示，如果聯儲局官員明天就要做出政策決定，她不會支持降低利率。(rc)