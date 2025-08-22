22/08/2025 10:41

【特朗普新政】美官員：特朗普政府不尋求取得台積電和美光的股權

《經濟通通訊社22日專訊》隨著收購英特爾(US.INTC)股權的談判持續進行，一名美國官員表示，特朗普政府不會尋求取得台積電和美光的股權。



這名不願透露姓名的官員表示，美國政府不會強迫那些承諾在美國增加投資的公司提供股權，以換取《晶片法案》等提供的資金。



美光承諾在美國投資2000億美元，台積電已承諾再投資1000億美元。



不過，美國商務部長盧特尼克此前表明，特朗普希望政府以資金幫助關鍵企業一事能夠換取更多直接利益。盧特尼克本周受訪時稱，「我們將獲得股權作為回報，為美國納稅人帶來豐厚回報，而不僅僅是提供這些資金。」(rc)