22/08/2025 15:27

【外圍經濟】日本30年期國債孳息率觸及紀錄新高，因通脹擔憂

《經濟通通訊社22日專訊》日本30年期國債孳息率升至3.21厘的日內高點，超過在7月創下的3.2厘上一個紀錄高點。因對通脹揮之不去和財政風險上升的擔憂繼續令市場情緒承壓。



其他期限的國債孳息率也走高，延續了日本國債長達數月的拋售。



需求也顯示出疲軟跡象。根據日本證券業協會的數據，7月外國投資者大幅放緩購買日本國債。這已將超長期國債孳息率推高至一些人壽保險公司認為有吸引力的水平。



市場目前關注日本央行行長植田和男在傑克森霍爾會議上的講話，以尋找日本央行政策路徑的訊號。隔夜指數掉期交易顯示，投資者預計10月前升息的可能性為52%。(rc)