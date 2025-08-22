22/08/2025 16:13

【外圍經濟】聚焦傑克遜霍爾：鮑威爾本港時間今晚十時發表演講

《經濟通通訊社22日專訊》傑克遜霍爾全球央行年會已拉開序幕，美聯儲局主席鮑威爾將於香港時間今晚10點發表主題演講。全球投資者屏息以待。



在演講中，鮑威爾可能會談到對勞動市場和通脹的看法，關稅對經濟的影響，貨幣政策走向、聯儲局獨立性等話題，而在這其中，投資人最為關注的是，鮑威爾對聯儲局未來政策路徑的看法，尤其是關於9月降息與否的線索。



分析師指出，講話可能會出現以下三種結果。



*情境1：立場比預期更強硬*



這是最令人擔憂的結果：鮑威爾暗示的利率路徑比人們預期的更保守。這使得市場容易受到降息預期重新調整的影響。如果投資者發現企業獲得可用於再投資、收購以及整體提振利潤的資金管道變窄，他們可能會削減部位，導致市場暴跌。



*情境2：立場比預期更溫和*



這是最好的情況：鮑威爾暗示利率路徑比人們預期的更寬鬆。這將為大公司未來的獲利增長提供更多動力，並可能推高股市。



*情境3：立場符合預期*



這是最平淡的場景：鮑威爾做了所有人都期望他做的事。按照目前的情況，這將意味著確認9月降息，然後在年底前再降息一次。在這種情況下，股市應保持相對穩定。(rc)