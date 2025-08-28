24,998.82
-202.94
(-0.81%)
25,072
+166
(+0.67%)
高水73
8,916.93
-103.33
(-1.15%)
5,644.02
-53.51
(-0.94%)
3,914.88億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,057.8400
+1,795.8300
(1.614%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0918
澳元最佳客戶買入價
5.0929
歐元最佳客戶買入價
9.0942
英鎊最佳客戶買入價
10.5414
日圓最佳客戶買入價
5.3079
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
24,998.82
-202.94
(-0.81%)
期指(夜)
高水73
25,072
+166
(+0.67%)
國企指數
8,916.93
-103.33
(-1.15%)
科技指數
5,644.02
-53.51
(-0.94%)
大市成交
3,914.88億
股票
3,713.34億
(94.852%)
窩輪
85.50億
(2.184%)
牛熊證
116.05億
(2.964%)
即時更新：28/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,623.36億
主板賣空
643.55億
(17.761%)
更新：28/08/2025 16:59
上証指數
成交：12,651.86億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
滬深300
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
深証成指
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
MSCI中國A50
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
比特幣
資料由Binance提供
113,057.8400
+1,795.8300
(1.614%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0918
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0929
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0942
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5414
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3079
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
03690 美團－Ｗ00388 香港交易所00981 中芯國際00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

現代啟示錄

28/08/2025 12:09
大國博弈

定期存款 | 創興大幅上調港元短存息，渣打6個月加至2.2厘

27/08/2025 20:31
貨幣攻略

關稅戰 | 美歐簽署框架貿易協議，汽車關稅最快9月起降至15...

22/08/2025 01:09
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
KRW 美元/南韓圜
1,384.2500
-8.5000
-0.610%
SEK 美元/瑞典克朗
9.4900
-0.0373
-0.392%
THB 美元/泰銖
32.2690
-0.1210
-0.374%
更新：28/08/2025 23:16
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.98%
1個月
3.31%
3個月
3.31%
更新：28/08/2025 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處