28/08/2025 15:29

《外資精點》滙豐研究調高紫金H股目標價18%，成本有改善空間

《經濟通通訊社28日專訊》滙豐環球研究上調紫金(02899)(滬:601899)H股目標價18%，由23.2港元上調至27.3港元，維持「買入」評級。A股目標價則由23.1元人民幣至27.4元人民幣。



該行發表研究報告指，紫金第二季純利按年增長49%，按季增長29%，主要受惠於黃金價格上升及黃金銷量增加。



報告提到，公司預計全年銅礦、黃金成本增幅將控制在5%至8%之間。加納項目和新疆紫金金礦的黃金成本未來有下降空間。不過，剛果卡莫阿銅礦水災將導致產量減少4至9萬噸，使公司難以實現115萬噸的銅產量目標。



滙豐研究表示，看好公司擴產計劃穩步推進，預計2024至2027年盈利年複合增長率約17%。預期黃金業務毛利貢獻將持續提升，受惠於產量增加及潛在減息帶動金價上漲。(rh)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。