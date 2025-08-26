26/08/2025 15:16

《外資精點》花旗上調紫金H股目標價8%，分拆上市助估值重估

《經濟通通訊社25日專訊》花旗上調紫金礦業(02899)H股目標價8%，由24.4港元上調至26.3港元，A股目標價亦由22.2元人民幣調升至23.9元人民幣。投資評級維持「買入」，並對公司開啟90天正面催化劑觀察期。



該行發表研究報告指出，由於預期黃金銷量增加及2025年銅、金價格預測上調，上調2025至2027年盈利預測分別12%、3%及7%至434億元人民幣、464億元人民幣及559億元人民幣。



該行稱，基於旗下海外黃金資產紫金黃金國際(ZGI)即將在港上市，將有助紫金礦業重估，並因此開啟正面觀察。此外，市場對美國減息的預期亦可能在短期內支持銅業股票投資情緒。



花旗認為，紫金目前估值低於銅、金股同業，可能是由於同時擁有金礦和銅礦資產的綜合企業折讓所致。



