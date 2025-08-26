25,524.92
-304.99
(-1.18%)
25,626
+52
(+0.20%)
高水101
9,148.66
-99.34
(-1.07%)
5,782.24
-42.85
(-0.74%)
3,178.71億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
112,307.0000
+2,195.0200
(1.993%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.0675
歐元最佳客戶買入價
9.0899
英鎊最佳客戶買入價
10.5245
日圓最佳客戶買入價
5.2959
06
八月
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
貴金屬
XAU 黃金現貨
3,391.2000
+36.2500
+1.080%
XAG 白銀現貨
38.6574
+0.2514
+0.655%
更新：27/08/2025 07:10
即將公佈經濟數據
澳洲-消費者物價指數(年率)
即將公佈
27/08/2025 09:30
前值
1.90%
市場預測
2.30%
中國-工業利潤(年率)
即將公佈
27/08/2025 09:30
前值
-4.30%
市場預測
--
最新
