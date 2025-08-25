25/08/2025 17:37

《外圍焦點》達拉斯聯儲總裁發表講話，美國公布新屋銷售等數據

《經濟通通訊社25日專訊》美聯儲局主席鮑威爾上周五（22日）於傑克遜霍爾央行年會釋放溫和鴿派訊號，美股三大指數全線強勢反彈，道指創下歷史新高。道指收市升846.24點或1.89%，報45631.74點；標普500指數升96.74點或1.52%，報6466.91點；納指升396.22點或1.88%，報21496.53點。港股方面，恒生指數收市報25829，升490點或1.9%，成交3697億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間26日凌晨3:15am，達拉斯聯邦儲備銀行總裁洛根在墨西哥央行成立100年紀念會議上發表講話並參加小組討論。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布7月新屋銷售，料由62.7萬升至63萬，月率升幅料由0.6%收窄至0.5%。10:30pm，美國公布8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由0.9跌至負1.7。



在美國，今日公布業績的公司有：拼多多(US.PDD)等。(wa)