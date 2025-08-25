25/08/2025 16:11

【外圍經濟】日本42個地方政府已引入住宿稅，另有90個考慮中

《經濟通通訊社25日專訊》共同社一項調查顯示，42個地方政府已引入或計劃引入住宿稅。 另有超過90個地方政府表示，正考慮在酒店及傳統旅館引入這種稅項。



728個地方政府則表示，雖未認真研究，但有興趣引入。調查於今年6至7月期間進行，共收到1700多個地方政府回覆。



若要徵收住宿稅，地方政府必須制定相關條例，並尋求總務省批准。在35個已獲批徵稅計劃的地方政府當中，截至7月底已有12個實施住宿稅，其餘23個打算最遲明年實施。



*每人每晚約200日圓*



部分地區設定的稅額，為每人每晚約200日圓（約11港元）。在部分高級住宿設施，稅額可達每人每晚1000日圓（約55港元）。



住宿稅用途方面，最普遍是用於建設旅遊設施，共有537個地方政府如此回應。434個地方政府表示將利用這項稅收全面促進旅遊業發展，242個表示將用於保護歷史景觀與自然環境，228個表示會用於改善接待遊客的基礎設施。(rc)