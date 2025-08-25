25/08/2025 14:29

【聚焦數據】北京7月進口增8.6%，出口增6.2%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明25日北京專電》北京海關日前披露外貿數據。7月份，北京外貿實現進口、出口雙增長，分別增長8.6%和6.2%。前7個月，北京進出口1.82萬億元(人民幣．下同)，佔全國進出口總值的7.1%。前7個月，北京出口達3540.8億元，增長1.8%。



單看出口情況，7月份，北京出口規模保持在500億元以上並繼續增長。「二季度以來，北京連續4個月累計出口規模創歷史新高，新興產業、開放平台、外貿主體三要素協同發力，支撐地區外貿出口穩中有進。」北京海關相關負責人表示，今年北京出口表現出新興產業動能不斷增強、對外開放格局不斷優化、市場主體活力不斷強化三個特點。



*汽車製造業出口增長26%*



新興產業方面，前7個月，先進製造業和文化產業等新興產業佔北京出口的34%，較去年同期提升0.2個百分點，合計上拉地區出口增速0.8個百分點，其中，汽車製造行業、生物醫藥行業、綠色低碳行業、文化行業分別出口286.9億元、78.6億元、53.5億元、53.5億元，分別增長26%、15.7%、16.8%、52.7%。此外，信息技術行業重點產品集成電路、平板顯示模組分別出口142.8億元、68億元，分別增長4.5%、35%。



前7個月，北京民營企業進出口2513億元，增長7%，增速較上半年擴大1.8個百分點，佔地區進出口總值的13.8%，較去年同期提高2.6個百分點。其中，出口874.5億元，增長29.3%，高於全國民營企業出口增速20.5個百分點。此外，前7個月，北京對共建「一帶一路」國家進出口1.09萬億元，佔比較去年同期提升0.7個百分點至60%。