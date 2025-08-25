25/08/2025 15:25

滙豐完成離岸人民幣債券回購業務優化安排下首批交易

《經濟通通訊社25日專訊》滙豐今天已成功協助多間銀行、證券公司和對沖基金，利用香港金管局推出的離岸人民幣債券回購業務優化安排，完成首批交易。



作為指定的一級流動性提供銀行，滙豐協助環球客戶，包括中信證券國際資本管理有限公司、卡普拉投資管理公司(Capula Investment Management)及廣發全球資本有限公司，以「北向通」在岸債券作為抵押品，完成以美元、歐元及港元結算的回購交易，以及離岸人民幣交易。



滙豐亦協助中信證券國際資本管理，將抵押品債券在回購期間再行使用，以作為「互換通」下，經港交所(00388)旗下香港場外結算公司的非現金履約抵押品。



滙豐資本市場及證券服務香港區主管黃子卓表示，隨著愈來愈多國際投資者參與離岸人民幣債券回購業務，很高興協助客戶完成首批優化安排下的交易，並推動債券通回購市場逐步與國際慣例接軌的進程和發展，相信這些優化措施將帶來實質效益，並深受離岸投資者的歡迎。



中信證券國際資本管理有限公司表示，優化安排實施後，能夠更有效地利用在岸債券作為抵押品，為包括離岸人民幣和美元在內的多種貨幣提供資金融通。



卡普拉投資管理公司表示，這項回購業務安排標誌著中國債券市場一項重要且具意義的發展。(bi)

