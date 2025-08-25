25/08/2025 15:29

恒生支持離岸人民幣債券回購業務優化安排

《經濟通通訊社25日專訊》恒生銀行(00011)表示，支持香港金管局的離岸人民幣債券回購業務的優化安排。有關措施旨在便利「債券通」（北向通）投資者參與離岸人民幣債券回購業務，包括允許債券回購抵押品在回購期間再使用，以及支持港元、美元和歐元等跨幣種回購交易。



在今日優化措施啟動首天，恒生擴展了與其他銀行及非銀行金融機構(NBFI)的回購交易，交易量達5億元人民幣。



恒生銀行資本市場及證券服務部主管周丹玲表示，作為香港最大的本地銀行及金管局指定的「債券通」（北向通）的做市商，恒生很高興能夠引領有關重要金融工具的發展，提升投資者的參與度，滿足市場對多元化金融解決方案日益增長的需求，並促進抵押品的使用效率及提升其流動性管理。恒生將致力促進離岸人民幣市場的增長，並期望未來有關業務能擴展至在岸人民幣債券回購。(bi)