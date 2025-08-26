25,542.43
-287.48
(-1.11%)
25,561
-303
(-1.17%)
高水19
9,150.02
-97.98
(-1.06%)
5,772.62
-52.47
(-0.90%)
2,189.69億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
109,809.5500
-302.4300
(-0.275%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0685
歐元最佳客戶買入價
9.0906
英鎊最佳客戶買入價
10.5244
日圓最佳客戶買入價
5.2960
即時更新：26/08/2025 15:16
可賣空股票總成交
1,149.23億
主板賣空
169.74億
(14.770%)
半日數據，更新：26/08/2025 12:40
上証指數
成交：11,141.88億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
滬深300
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
深証成指
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
MSCI中國A50
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
109,809.5500
-302.4300
(-0.275%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0685
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0906
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5244
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2960
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.74%
1個月
2.81%
3個月
2.91%
更新：26/08/2025 11:15
即將公佈經濟數據
台灣-工業生產(年率)
即將公佈
26/08/2025 16:00
前值
18.65%
市場預測
17.00%
香港-出口(年率)
即將公佈
26/08/2025 16:30
前值
11.90%
市場預測
11.00%
