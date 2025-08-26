25/08/2025 19:47

《再戰明天》里奇蒙聯儲總裁發表講話，潤地平保中石油公布業績

《經濟通通訊社25日專訊》里奇蒙聯儲總裁發表講話，及潤地平保中石油公布業績，料為周二（26日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周二本港時間9:30am，澳洲央行公布8月貨幣政策會議記錄。晚上8:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。



*本港公布進出口數據，美國公布耐用品訂單等數據*



數據方面，周二4:30pm（本港時間．下同），香港公布7月出口，年率升幅料由11.9%收窄至11%；7月進口年率升幅料由11.1%擴大至12.3%；7月貿易收支料由負589億港元收窄至負260億港元。8:30pm，美國公布7月耐用品訂單，跌幅料由9.4%收窄至4%。9:00pm，美國公布6月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由0.34%收窄至0.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:越秀地產(00123)、中國石油股份(00857)、華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)、中國平安(02318)、紫金礦業(02899)、華潤醫藥(03320)、農夫山泉(09633)等。



另外，英偉達(US.NVDA)周三（27日）美股盤後公布上季財報。美國周五（29日）公布7月個人消費支出(PCE)物價指數。(wa)