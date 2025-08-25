25/08/2025 10:17

渣打香港：協助客戶以最新優化安排完成離岸人民幣債券回購交易

《經濟通通訊社25日專訊》渣打香港公布，成功為中信證券國際資本管理、東衛資產管理、廣發全球資本、華泰金控等金融機構客戶，完成其首次以債券通（北向通）持倉債券作為抵押品的跨幣種外幣結算回購交易，並協助客戶以離岸回購交易的抵押債券在回購期間再使用，支持香港金管局進一步完善離岸人民幣流動性市場化安排機制，便利投資者參與。



今次是金管局繼今年2月，容許債券通（北向通）參與者以合資格在岸債券作為抵押品進行人民幣回購業務後再度推出的優化措施。



渣打銀行香港、大中華及北亞區金融市場及戰略客戶主管曾繼志表示，渣打很高興成為首批銀行之一，協助客戶以人民幣以外、包括港元及美元等的其他外幣結算離岸人民幣回購交易，並以貨銀兩訖的模式支持他們回購期間再使用抵押債券，令整個回購交易流程更順暢，容許他們以持有的在岸人民幣債券更靈活實現多幣種資金流通，進一步提升市場參與者的流動性管理效率。



他提及，隨著中國人民銀行及金管局持續提升債券通的市場機制，該行留意到客戶查詢亦與日俱增。該行相信新措施將有助提升人民幣債券的吸引力，吸引更多境外投資者參與債券通，鞏固香港作為國際金融中心以及全球離岸人民幣樞紐的地位。(bn)