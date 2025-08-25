25/08/2025 09:28

【穩定幣】許正宇：穩定幣屬交付工具定位清晰，不存在炒作機會

《經濟通通訊社25日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇接受電台訪問時表示，本港穩定幣屬交付工具的定位清晰，是法定貨幣的另一體現，不存在炒作機會。他指出，通過銀行體系支付的成本可能達3%，至於使用穩定幣的成本可望降低至1%，並減低跨境支付成本，提升經濟運轉效率。



*已就發展為國際黃金交易中心召開兩次會議*



許正宇透露，就發展本港成為國際黃金交易中心，邀請不同參與方召開兩次會議，方向是從倉儲開始，並在頂層設計包括交易及結算方向有新建設。他補充，當局正全力規劃本港在商品尤其貴金屬方向的發展。



另外，「互聯互通」機制開通將踏入11周年。許正宇認為，在安全、風險可控管道下不斷豐富和擴充種類是大方向，同時會推進房地產信托基金納入互聯互通，但要與內地方面進行商討。(jl)