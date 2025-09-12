25/08/2025 11:33

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.66345 -10.441 一周 2.80964 +0.922 兩周 2.78262 -2.702 一個月 2.7272 -4.34 兩個月 2.75286 -8.238 三個月 2.78952 -4.786 六個月 2.97905 -0.714 一年 3.08161 -3.91

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌3日，報2.7272厘，跌4.34基點，是8月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.78952厘，跌4.786基點。隔夜息報2.66345厘，跌10.441基點；一周拆息升0.922基點，報2.80964厘，兩周則跌2.702基點，報2.78262厘。長息方面，六個月拆息跌0.714基點，報2.97905厘，一年期則跌3.91基點，報3.08161厘。港元匯價今日在7.8045-7.8169之間上落，最新報7.8070。資料來源：香港銀行公會