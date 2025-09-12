25/08/2025 11:33
《港元利率》港元拆息普遍下跌，一個月拆息連跌三日
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息普遍下跌，而與樓按相關的一個月拆息連跌3日，報2.7272厘，跌4.34基點，是8月19日後最低；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.78952厘，跌4.786基點。
隔夜息報2.66345厘，跌10.441基點；一周拆息升0.922基點，報2.80964厘，兩周則跌2.702基點，報2.78262厘。長息方面，六個月拆息跌0.714基點，報2.97905厘，一年期則跌3.91基點，報3.08161厘。
港元匯價今日在7.8045-7.8169之間上落，最新報7.8070。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.66345厘，跌10.441基點；一周拆息升0.922基點，報2.80964厘，兩周則跌2.702基點，報2.78262厘。長息方面，六個月拆息跌0.714基點，報2.97905厘，一年期則跌3.91基點，報3.08161厘。
港元匯價今日在7.8045-7.8169之間上落，最新報7.8070。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.66345
|-10.441
|一周
|2.80964
|+0.922
|兩周
|2.78262
|-2.702
|一個月
|2.7272
|-4.34
|兩個月
|2.75286
|-8.238
|三個月
|2.78952
|-4.786
|六個月
|2.97905
|-0.714
|一年
|3.08161
|-3.91
資料來源：香港銀行公會