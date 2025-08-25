25/08/2025 10:44

《真知灼見－溫灼培》聯儲局9月是否要減息了？

《真知灼見》上周五（22日）舉行的全球央行年會(Jackson Hole)，是美國聯儲局主席鮑威爾在7月疲弱的美國就業報告發布後首次發言。他承認就業市場轉差的風險正在上升，並特別提到一旦轉差，情況可能會相當急促。然而，鮑威爾同時強調，通脹的威脅依然存在，並擔心由關稅引發的通脹不一定是短暫的，可能會持續更長時間。因此，他認為聯儲局的貨幣政策目前尚未確定。



*今年減息兩次機率提升*



雖然鮑威爾並未直接提及減息，但由於他承認就業市場惡化，市場普遍解讀為他在暗示減息的可能性。從利率期貨價格的變化來看，市場隨即將聯儲局在9月減息的機率從鮑威爾發言前約75%提升至80%，並將今年減息兩次的機率推升至96%，預期第二次減息將在12月進行。



*美股匯債雖有反應卻未突破*



隨著上述變化，上周五美國股匯債三大市場作出一定反應，具指標性的美國10年期債息及美元隨即下跌，而美股則上升。但值得注意的是，雖然美國10年期債息下跌，但尚未突破8月低位約4.2%的水平，上周五收報4.2557%；美元雖然下跌，但仍走不出過去3周約97.50至99.0指數點的150點窄幅波動範圍；同樣，標普500指數雖然上升，但未能突破8月15日創下的歷史高位。而就是黃金，也未能上破3400美元水平。這一切似乎顯示著市場對於聯儲局在9月18日的議息會是否會減息仍持保留態度。因此，將於9月5日公布的美國8月就業報告，以及9月11日公布的8月CPI通脹數字，對聯儲局9月議息會決策產生的影響尤其重要，值得關注。



*日本首相石破茂避過下台風險*



轉看日本。今晨（25日）日本《共同通訊社》公布的最新民調顯示，首相石破茂的內閣支持率從上個月的22%反彈至35%。此外，有57.5%受訪者認為他不必為自民黨7月的選舉失利辭職。市場原以為這份民調會成為壓倒石破茂的最後一根稻草，導致他辭職，但意外的是，民調結果卻轉向支持石破茂。當地媒體分析認為，這一變化源於石破茂近期勇於面對媒體、積極解答問題，展現出不迴避的態度，增強了公眾對他的信任。現今日本政治得以穩定，相信對日本股市以至日圓都可視為利好支持。今早於東京市場，日圓報147.48兌1美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



