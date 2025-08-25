25/08/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價升160點子上7.11，年內最大升幅
《經濟通通訊社25日專訊》美聯儲主席鮑威爾「放鴿」後美元下挫，中國監管層放鬆中間價過濾舉措。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1161，創去年11月6日以來新高，較上個交易日升160點子，升幅為今年1月21日以來年內最高，上個交易日報7.1321。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1161
|-160.00
|1歐元/人民幣
|8.3446
|+466.00
|100日圓/人民幣
|4.8480
|+249.00
|1港元/人民幣
|0.9107
|-21.90
|1英鎊/人民幣
|9.6338
|+371.00
|1澳元/人民幣
|4.6243
|+332.00
|1紐元/人民幣
|4.1831
|+222.00
|1新加坡/人民幣
|5.5645
|+152.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8854
|+456.00
|1加元/人民幣
|5.1581
|+136.00
|1人民幣/林吉特
|0.5903
|-8.20
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2580
|+383.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4448
|-338.00
|1人民幣/韓元
|193.6100
|-171.00