25,829.91
+490.77
(+1.94%)
25,784
-80
(-0.31%)
低水46
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
3,696.98億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
111,198.7500
-2,294.8400
(-2.022%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0957
澳元最佳客戶買入價
5.0803
歐元最佳客戶買入價
9.1558
英鎊最佳客戶買入價
10.5585
日圓最佳客戶買入價
5.3137
即市人氣股
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
7.1153
-0.0503
-0.702%
EUR 歐元/美元
1.1693
-0.0015
-0.126%
HKD 美元/港元
7.8108
-0.0044
-0.056%
更新：25/08/2025 19:40
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.0803
電匯客戶賣出
5.0650
更新：25/08/2025 19:46:02
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.66%
1個月
2.73%
3個月
2.79%
更新：25/08/2025 11:15
最新
人氣
