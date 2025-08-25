25/08/2025 11:12

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3560 -6.20 1周 1.4840 +2.10 2周 1.5550 -2.60 1個月 1.5300 +0.00 3個月 1.5500 +0.00 6個月 1.6100 +0.00 9個月 1.6420 +0.10 1年 1.6520 -0.10

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行2884億元（人民幣．下同）7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有2665億元逆回購到期，即今日淨投放219億元。本周人行公開市場將有20770億元逆回購到期，其中周一至周五分別到期2665億元、5803億元、6160億元、2530億元、3612億元。此外，周二將有3000億元MLF到期，周五則將有5000億元6個月期買斷式逆回購及4000億元3個月期買斷式逆回購到期。*人行今日續做6000億元MLF，增量3000億*另外，人行上周五預告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展6000億元MLF操作，期限為1年期。對沖本月到期的3000億元MLF，即8月MLF淨投放3000億元，是連續第六個月加量續作，符合市場預期。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜及兩周向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)