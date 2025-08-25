25/08/2025 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升288點子，報7.1517近十個月高

《經濟通通訊社25日專訊》美聯儲主席鮑威爾暗示9月降息，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日大漲，盤中一度收復7.15關口，收報7.1517，較上個交易日4時30分收盤價升288點子，創去年11月5日以來近十個月新高，全日在7.1480至7.1685之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升184點子，報7.1536。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1161，創去年11月6日以來近十個月新高，較上個交易日升160點子，升幅為今年1月21日以來年內最高。



交易員表示，鮑威爾暗示美聯儲9月降息後，美指走勢將缺乏支撐，再加上中國股市持續上漲帶來的樂觀情緒，短期人民幣料仍有升值動能，後續關注客盤結匯會否進一步增多。



*高盛：料美元兌人民幣將跌破7元關口*



高盛最新報告指出，中美貿易緩和局面似乎正在延續，中國出口商似乎正在將更多美元收入兌換成人民幣，政府鼓勵「反內捲」的政策也支撐了市場情緒和上市公司業績。在此背景下，預計美元兌人民幣將跌破7元關口，人民幣此次走強將反映近年大幅貶值後的合理升值。(sl)