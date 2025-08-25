25/08/2025 14:22

【聚焦人幣】人行在港發行兩期限央票，中標利率1.6%低於上次

《經濟通通訊社25日專訊》香港金管局公告，人民銀行今日在港招標發行的三個月期央票，中標利率1.60%，較上次同期限央票（2月14日）的2.60%下降100個基點；同時發行的一年期央票中標利率1.62%，較上次（2月14日）的2.32%低70個基點。上次招標時出現的兩個期限利率倒掛現象得以消除。



公告顯示，三個月和一年期央票申請額分別為795.15億元人民幣和464.75億元人民幣；據此計算，對應投標倍數2.65倍和3.10倍。



今日招標的三個月期（91天）央票為今年第五期，發行量300億元人民幣，8月27日起息，11月26日到期；一年期央票為今年第六期，發行量150億元，起息日為2025年8月27日，到期日為2026年8月27日。(sl)