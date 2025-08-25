25/08/2025 14:15
【聚焦數據】廣州前7個月出口增幅收窄至23.2%，進口增1%
《經濟通通訊社25日專訊》據廣州海關統計，今年前7個月，廣州市外貿進出口總值達7114.6億元(人民幣．下同)，同比增長14.5%，增速較前6個月收窄1個百分點。其中，出口4665.2億元，同比增長23.2%，增幅收窄2個百分點；進口2449.4億元，同比增長1%，增幅擴大0.3個百分點。民營企業進出口4276.6億元，同比增長25.6%，佔同期廣州市外貿總值六成。
前7個月廣州市高新技術產品出口512.8億元，同比增長15.4%。同期，「新三樣」(新能源汽車、鋰電池、光伏)產品出口123.4億元，同比增長38.3%。
前7個月，廣州市對歐盟、東盟的進出口值分別為1248.5億元、1185.5億元，同比分別增長28.5%、33.8%。同期，廣州市對共建「一帶一路」國家進出口3298.9億元，同比增長24.4%；廣州市對其他金磚成員國和夥伴國進出口1781.3億元，同比增長23.6%。(sl)
