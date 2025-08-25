25,829.91
+490.77
(+1.94%)
25,785
-79
(-0.31%)
低水45
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
3,696.98億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
111,120.0000
-2,373.5900
(-2.091%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0957
澳元最佳客戶買入價
5.0803
歐元最佳客戶買入價
9.1558
英鎊最佳客戶買入價
10.5585
日圓最佳客戶買入價
5.3137
25/08/2025 17:59
25/08/2025 16:59
資料由Binance提供
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025
5.625%
富邦
14/02/2025
5.750%
華僑
08/05/2025
6.375%
眾安
08/05/2025
最佳銀行兌換
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.5585
電匯客戶賣出
10.5320
25/08/2025 19:45:44
