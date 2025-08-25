25/08/2025 14:19

《ＥＴＦ速遞－黃麗幗》日本政局風波：日股與日圓的投資新機

《ETF速遞》日本政局近日如一場風浪，席捲市場目光。自民黨與反對黨針對企業稅上調的爭議僵持不下，首相石破茂領導的少數政府正面臨挑戰，補充預算案與稅改方案進展未明。這場風波不僅攪動日本經濟，更直接影響日圓走勢與日股表現。對香港投資者而言，這既是風險，也是機遇。



*企業稅改的挑戰與影響*



日本政府計劃推出「防衛附加稅」，針對年收入較高的大企業加徵4%稅款，預計2026年起實施，旨在為防衛預算籌資。同時，全球最低稅制要求跨國企業繳交至少15%的稅率，對在日子公司構成額外壓力。這項稅改如同在企業利潤的果園中多摘走一籃果實，直接削減稅後收益。以一家需繳納1億日圓稅款的企業為例，附加稅將額外抽走400萬日圓，特別對利潤率較低的零售與製造業構成壓力。中小企業雖享有減稅優惠，但對收入較高的企業而言，減稅幅度縮減，稅負加重。



此外，日圓貶值（近期兌美元在145-150區間波動）推高進口成本，進一步壓縮依賴進口原材料的板塊（如零售與消費品）的利潤。政局的不確定性更增添市場波動，投資者需謹慎應對。然而，稅改也帶來機遇：政府為支持防衛、科技及綠色能源提供稅收抵免，這些板塊有望在政策推動下脫穎而出。



*日圓波動與投資策略*



日圓近期表現如同海上浮萍，隨政局與市場預期起伏。稅改的不確定性與日本央行可能的加息預期，令日圓兌美元在145-150間震盪。日圓貶值對出口導向的板塊（如科技與汽車）有利，因其海外收入兌換回日圓時價值增加。然而，進口成本上升對內需型板塊構成挑戰。



日本央行正面臨兩難：通脹壓力或推動加息，但政局動盪可能延緩政策調整。若加息，企業融資成本上升，可能壓抑日股表現；若維持低息，日圓或繼續貶值，影響進口相關板塊。不過市場普遍己計入日圓向上的趨勢，料對企業盈利的影響有限。若日本央行加息預期升溫，日圓可能升值，有利日圓計價ETF表現。



*日股市場的亮點*



日經225與TOPIX指數作為日本股市的兩大支柱，近期表現備受矚目。日經225追蹤225家大型企業，採價格加權法，較高股價的企業對指數影響較大，特別利好科技與汽車等出口板塊。TOPIX則涵蓋東京證券交易所第一部約2000家企業，採市值加權法，反映更廣泛的市場趨勢，涵蓋科技、防衛、消費必需品等多樣化板塊。兩者均受惠於日本企業盈利復甦與估值吸引力，市盈率約15倍，遠低於美股的20多倍，展現長期增長潛力。



此外，日本政府也大力扶持半導體產業。根據日本經濟產業省統計，2022年至2024年7月間，特定半導體生產設施設備的最高補助金額已達1.6萬億日圓，投資者亦可了解相關板塊的潛力。《日興資產管理ETF業務發展總監 黃麗幗》



