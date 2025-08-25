25,829.91
+490.77
(+1.94%)
25,785
-79
(-0.31%)
低水45
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
3,696.98億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
111,126.8600
-2,366.7300
(-2.085%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0957
澳元最佳客戶買入價
5.0803
歐元最佳客戶買入價
9.1558
英鎊最佳客戶買入價
10.5585
日圓最佳客戶買入價
5.3137
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,829.91
+490.77
(+1.94%)
期指(夜)
低水45
25,785
-79
(-0.31%)
國企指數
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
科技指數
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
大市成交
3,696.98億
股票
3,475.33億
(94.004%)
窩輪
89.71億
(2.426%)
牛熊證
131.95億
(3.569%)
即時更新：25/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
3,400.26億
主板賣空
549.19億
(16.152%)
更新：25/08/2025 16:59
上証指數
成交：13,609.04億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
滬深300
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
深証成指
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
MSCI中國A50
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
比特幣
資料由Binance提供
111,126.8600
-2,366.7300
(-2.085%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0957
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0803
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1558
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5585
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.3137
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

05
十月
銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍 銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍
大型盛事 節慶活動
銅鑼灣大坑｜中秋節盛事：大坑舞火龍
推介度：
05/10/2025 - 07/10/2025
免費
11
七月
旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽 旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽
展覽 文化藝術
旺角中電鐘樓文化館｜「鐘樓歲『閱』」主題展覽
推介度：
11/07/2025 - 28/09/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00388 香港交易所09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00001 長和00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
評論
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.26%
3個月國債孳息率
4.27%
10年-3個月國債孳息率
-0.01%
更新：22/08/2025 16:15
最新重要數據
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
22/08/2025 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
22/08/2025 14:00
德國-國內生產總值(季率)
公佈值
-0.30%
公佈日期
22/08/2025 14:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處