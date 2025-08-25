25/08/2025 09:14

【美國議息】鮑威爾謹慎地為9月降息打開大門，稱通脹擔憂存在

《經濟通通訊社25日專訊》聯儲局主席鮑威爾上周五（22日）在傑克遜霍爾年會發表講話，被市場解讀為謹慎地打開9月降息大門。



鮑威爾在講話中指出：「在我們考慮政策立場的變化之際，失業率和其他勞動力市場指標的穩定使我們能夠謹慎行事。儘管如此，政策處於限制性區域之際，基準前景和風險平衡的變化，可能使調整我們的政策立場成為恰當之舉。」



在鮑威爾的講話後，投資者提高了對於9月16-17日聯邦公開市場委員會(FOMC)降息的押注。



以下為鮑威爾講話全文的撮要：



「今年以來，美國經濟在深刻變化的政策背景下展現出韌性，勞動力市場接近充分就業，而通脹雖仍高企，但已顯著下降。當前經濟狀況及近期展望顯示，政策利率維持在5.25%-5.50%區間，適合降低通脹並平衡需求。」



「然而，貿易夥伴關稅上調和移民政策收緊對經濟增長造成挑戰，導致GDP增速下滑至1.2%。勞動力市場顯示出奇特的平衡，儘管失業率保持低位，但就業增長放緩，潛在的下行風險加劇。」



「通脹方面，關稅上調推高了商品價格，整體個人消費支出價格指數（PCE）年增長2.6%。雖然通脹預期仍穩定，對未來貨幣政策的挑戰在於如何應對價格上漲的持久性。」



「在貨幣政策框架上，聯邦儲備系統進行了第二次公開評估，修訂了《長期目標與貨幣政策戰略聲明》。這些修訂強調了在不同經濟狀況下促進充分就業和價格穩定的策略，並認識到就業和通脹目標不一致時需平衡推進。」



「總體而言，儘管當前經濟面臨挑戰，但對於長期目標的承諾仍然堅定，並持續進行公開評估以確保政策的有效性。」(rc)