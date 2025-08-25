25/08/2025 10:03

【外圍經濟】聚焦傑克遜霍爾：英倫行長稱就業低迷，經濟提速困難

《經濟通通訊社25日專訊》英倫銀行行長貝利表示，只要勞動力就業參與率仍然低迷，英國就面臨提高基本經濟增長率的「嚴峻挑戰」。



貝利上周六（23日）在傑克遜霍爾會議上表示，英國勞動力市場的問題不再是失業，而是參與率。除非更多英國人重返勞動力市場，否則就必須「更加重視生產率增長」來提振經濟。他認為，生產率低迷和就業參與度低，使得英國面臨提高潛在增長率的嚴峻挑戰，「這對英國來說是一個相當悲哀的故事。」



他補充說，官員原本預計新冠疫情會導致失業率上升，但由於勞動力供應下降，這種情況並沒有發生。「這造成了通脹持續存在的風險，我們必須應對，這也是我們不得不維持限制性政策的一大原因。我們現在看到勞動力需求正在下降。」(rc)