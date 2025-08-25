25/08/2025 10:06

【ＡＩ】特朗普政府入股英特爾近一成，打破常規介入晶片行業

《經濟通通訊社25日專訊》美國總統特朗普在白宮會見英特爾CEO陳立武，敲定美國政府獲得英特爾近10%股份的協議。



根據英特爾上周五（22日）發布的聲明，美國政府將獲得4.333億股普通股，佔英特爾完全稀釋普通股的9.9%。這筆價值89億美元的投資將由此前已批准，但尚未支付的《晶片與科學法案》和「安全飛地」項目中的撥款提供。



英特爾表示，加上收到的22億美元晶片法資金，這筆投資總額達到111億美元。相關股份沒有投票權，美國政府也不會獲得董事會席位。



陳立武在聲明中表示：「我們感謝總統及其政府對英特爾的信任，並期待攜手推動美國在科技和製造業方面的領導地位。」



特朗普則在社交平台上表示：「這對美國來說是一筆好交易，對英特爾來說也是一筆好交易。英特爾從事的尖端半導體和晶片製造對我們國家的未來至關重要。」(rc)