25/08/2025 14:35

【ＡＩ】英偉達打造AI超級工廠，推分布式數據中心跨域互聯技術

《經濟通通訊社25日專訊》英偉達宣布推出NVIDIA Spectrum-XGS Ethernet技術，這是一項面向分布式數據中心的跨域互聯技術，旨在將多個不同區域的獨立數據中心連接，打造成具備千億級計算能力的AI超級工廠。



據英偉達官網上周五（22日）發布的新聞稿，隨著AI需求的激增，單個數據中心的功率和容量已達到極限。為了實現擴展，數據中心必須擴展到任何一棟建築之外，而這受限於現成的以太網網絡基礎設施，這些基礎設施具有高延遲、抖動和不可預測的性能。



Spectrum-XGS Ethernet是NVIDIA Spectrum-X以太網平台新增的一項突破性產品，透過引入跨區域擴展基礎設施打破了上述限制，能夠將Spectrum-X以太網的極致性能和規模擴展至多個分布式數據中心。



行政總裁黃仁勳表示：「AI產業革命已經到來，而超大規模的AI工廠正是關鍵基礎設施。透過Spectrum-XGS Ethernet，我們在縱向擴展和橫向擴展的基礎上增加了跨域擴展能力，將分布在城市、國家乃至洲際的數據中心連接成龐大的千億級AI超級工廠。」(rc)