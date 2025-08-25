25/08/2025 15:38

【比特幣】比特幣價格最新下跌1.3%，資金流向以太幣

《經濟通通訊社25日專訊》比特幣價格最新下跌1.3%，至112012美元。近幾周市場出現明顯趨勢，部分大型持有者減持比特幣、增持以太幣。



區塊鏈分析公司Lookonchain上周五（22日）報稱，某巨鯨錢包近期將其持有的100784枚比特幣中的部分持倉轉出，用於購買62914枚以太幣，並建立了價值135265枚以太幣的衍生品多頭頭寸。



比特幣當日曾突破117000美元。市場人士指出，這波短暫反彈的動力來自聯儲局主席鮑威爾在傑克森霍爾全球央行年會上的演講，他暗示9月可能會降息。



Kronos Research投資總監Vincent Liu表示：「鮑威爾講話後比特幣的上漲是由市場流動性不足推動，而非持續的看漲信心。一旦槓桿倉位平倉，且沒有新的利好因素出現，上漲動能迅速消退，導致比特幣價格回落至關鍵水平下方。」(rc)