25/08/2025 07:53
赤峰黃金(6693)中期多賺56%無息，年產銷黃金目標16噸
《經濟通通訊社25日專訊》赤峰黃金(06693)(滬:600988)公布，截至6月30日止中期盈利11.07億元（人民幣．下同），升55.79%，每股盈利63分，不派中期股息。該集團指，全年黃金產銷量目標16噸。
該集團指，收入52.72億元，升25.64%，營業利潤約18.7億元，升59%，業績增長得益於黃金產品價格上升，經營活動產生現金流量淨額16.13億元，增長12.39%，於6月底，資產負債率37.19%，較本年初下降10.06個百分點。該集團指，上半年生產礦產金6.75噸，跌10.56%，電解銅2800噸，升4.65%。(wh)
*有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
