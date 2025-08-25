25/08/2025 07:53

招金礦業(01818)中期盈利14億人幣，升1.6倍，不派息

《經濟通通訊社25日專訊》招金礦業(01818)公布，截至6月30日止中期盈利約14.4億元（人民幣．下同），升1.6倍，每股盈利38分，不派中期股息。



該集團指，收入69.7億元，升50.7%，毛利30.5億元，升54.3%，毛利率上升1.02個百分點，至約43.74%。毛利增長主要原因是黃金銷售價格及銷量增加所致。此外，其他收入及收益升至約11.3億元，升1.95倍，因金融工具公允價值變動收益增加所致。



該集團指，期內黃金總產量約1.43萬千克，增長約8.42%，其中礦產黃金增長約13.77%，冶煉加工黃金降低約3.08%。(wh)



