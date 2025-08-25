25,829.91
+490.77
(+1.94%)
25,786
-78
(-0.30%)
低水44
9,248.00
+168.07
(+1.85%)
5,825.09
+177.41
(+3.14%)
3,696.98億
3,883.56
+57.80
(+1.511%)
4,469.22
+91.22
(+2.084%)
12,441.07
+275.01
(+2.260%)
2,484.13
+67.37
(+2.79%)
111,131.7000
-2,361.8900
(-2.081%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0957
澳元最佳客戶買入價
5.0803
歐元最佳客戶買入價
9.1558
英鎊最佳客戶買入價
10.5585
日圓最佳客戶買入價
5.3137
開市Good Morning

美國、歐盟達成貿易協議！港股本周業績期兼期結 有何部署策略？阿里、百度AI業務又有新進展？
台民眾從親美、疑美，走向仇美
世事政情 台灣熱話

台民眾從親美、疑美，走向仇美
中環天婦羅名店Omakase！日籍名廚操刀廚師發辦:溫潤清甜...
Travel & Dining Yan Can Taste

中環天婦羅名店Omakase！日籍名廚操刀廚師發辦:溫潤清甜...
00388 香港交易所09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股00001 長和00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ
外匯黃金
