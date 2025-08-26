26/08/2025 17:08

《外圍焦點》里奇蒙聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社26日專訊》市場對美國降息的樂觀情緒消退，美國股市昨日全線下挫。投資者在英偉達(US.NVDA)本周公布季績，及7月核心PCE物價指數公布前保持審慎。道指收市跌349.27點或0.77%，報45282.47點；納指跌47.24點或0.22%，報21449.29點；標普500指數跌27.59點或0.43%，報6439.32點。港股方面，恒生指數收市報25524，跌304點或1.2%，成交3179億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金發表講話。27日凌晨12:00am，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩參加墨西哥央行成立100年紀念會議小組討論。2:45am，加拿大央行總裁麥克勒姆發表演講。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布7月耐用品訂單，跌幅料由9.4%收窄至3.8%。9:00pm，美國公布6月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率跌幅料由0.34%收窄至0.2%。



在美國，今日公布業績的公司有：亞朵集團(US.ATAT)、貝殼(US.BEKE)、大全新能源(US.DQ)、億咖通科技(US.ECX)、高途(US.GOTU)、特海國際(US.HDL)、歡聚(US.JOYY)、塗鴉智能(US.TUYA)等。(wa)