26/08/2025 09:15

【ＡＩ】馬斯克控告蘋果與OpenAI，指兩者合謀壟斷AI市場

《經濟通通訊社26日專訊》馬斯克旗下的人工智能公司xAI，聯同其社交平台X，於8月25日在德州聯邦法院起訴蘋果及OpenAI，指控兩者非法合謀，借助獨家協議將OpenAI的ChatGPT整合至iPhone、iPad及Mac等蘋果裝置，壟斷生成式人工智能市場，阻撓包括xAI在內的競爭者進入及發展。



AI應用的曝光與推廣，剝奪消費者選擇權。xAI強調，若非這項獨家安排，蘋果無理由不將其X及Grok AI應用在App Store中獲得公平展示。xAI此次提告，尋求巨額賠償，並要求法院阻止蘋果與OpenAI繼續其反競爭的壟斷行為。



蘋果與OpenAI暫未對訴訟作出公開回應。近年蘋果持續加強與OpenAI的合作，計劃在即將推出的iOS 26和macOS Tahoe中，進一步以最新GPT-5技術升級系統內的Apple Intelligence助手功能，強化用戶的AI體驗。(kk)