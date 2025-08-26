26/08/2025 11:44

【外圍經濟】美國監管機構重啟調查本田140萬輛車潛在安全風險

《經濟通通訊社26日專訊》美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布對本田汽車(US.HMC)再啟動重大安全調查，涉及超過141萬輛搭載3.5升V6引擎的本田及Acura車型。



此舉源於機構於本月20日收到414宗與引擎連桿軸承故障有關的報告，疑因此問題可能導致引擎完全失效，帶來潛在嚴重安全風險。



本次調查涵蓋2018年至2020年Acura TLX，2016年至2020年Acura MDX，2016年至2020年本田Pilot，2018年至2020年本田Odyssey，以及2017年至2019年本田Ridgeline等多款型號。



NHTSA指出，早在2024年曾就類似引擎問題調查並召回近25萬輛受影響汽車，但近期新增的故障報告涵蓋了此前未包括的車輛範疇，促使監管機構展開更全面的初步評估，以衡量問題範圍及其安全風險。



3年進行相關召回以及檢修服務，並於2022年展開內部詳查，但隨著投訴案例增加，監管局正著手進行新一輪全面調查，以保障消費者安全。(kk)