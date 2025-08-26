26/08/2025 08:24

【開市Ｇｏ】特要求中國供磁鐵，拼多多盈利超預期，錦欣生殖轉虧

2025年8月26日【要聞盤點】



1、美國股市周一（25日）全線下挫，投資者在英偉達(US.NVDA)本周公布季績及7月核心PCE物價指數公布前保持審慎，交易氣氛趨於謹慎。美股三大指數齊跌，道指失守45300點關口。道指收市跌349.27點，或0.77%，報45282.47點；納指跌47.24點，或0.22%，報21449.29點；標普500指數跌27.59點，或0.43%，報6439.32點。中國金龍指數升9點。日經期貨截至上午7時50分升135點。



2、美匯指數反彈，報約98.51點，較上一個交易日上升約0.8%。市場在聯儲局主席鮑威爾於央行年會上的鴿派言論後，對9月份減息的預期進一步升溫，減息機率由約75%提升至約85%至90%之間。



3、英偉達正積極推進其新一代中國專用AI晶片--B30系列，該晶片最高效能將達到標準Blackwell架構GPU的80%，有望於2025年下半年小量試產。



4、中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合發布關於推進綠色低碳轉型及加強全國碳市場建設的指導意見，明確提出階段性目標：2027年，全國碳排放權交易市場基本覆蓋工業領域主要排放行業，自願減排交易市場實現重點領域全覆蓋；2030年，建成配額總量控制為基礎、免費與有償分配相結合的碳交易市場，並構建誠信透明、方法統一、參與廣泛且與國際接軌的自願減排市場，形成減排效果顯著、規則體系完善、定價合理的碳定價機制。



5、滬深兩市成交額突破3萬億元人民幣，創年內新高，時隔217個交易日後再度站上這一關口。此次成交金額同時超越2024年10月9日創下的2.9萬億元歷史次高紀錄，目前僅次於2024年10月8日創下的34,549.33億元歷史最高紀錄。



6、渣打香港宣布，今日上午成功為中信證券國際資本管理、東衛資產管理、廣發全球資本及華泰金控等金融機構客戶，完成首批以「債券通（北向通）」持倉債券作為抵押品的跨幣種外幣結算回購交易。該行並協助客戶在回購期間實現抵押債券的再使用，進一步支持香港金管局完善離岸人民幣流動性市場化機制，提升投資者參與便利度。



7、美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)宣布對本田汽車(US.HMC)再啟動重大安全調查，涉及超過141萬輛搭載3.5升V6引擎的本田及Acura車型。



8、星巴克(US.SBUX)將於2026年1月起，縮減美國五間主要烘焙及包裝廠房的產能，由現時每周七天營運改為五天，涉及佐治亞州、南卡羅來納州、賓夕凡尼亞州、內華達州及華盛頓州的設施。



9、據彭博報道，蘋果(US.AAPL)將於2026年秋季推出首款摺疊屏iPhone，機身設計聚焦極致輕薄與多功能應用。



10、據報道，特朗普表示，中國必須向美國提供磁鐵，否則美國會對中國徵收200%關稅。





【焦點股】



電商平台股：阿里巴巴(09988)、快手(01024)

- 拼多多第二季盈利大幅改善，經調整賺327.1億元人民幣，按年降5%，遠超預期



海底撈(06862)

- 中期盈利跌14%，派息33.8港仙



復宏漢霖(02696)

- 中期盈利4億元人民幣升1%，不派息



錦欣生殖(01951)

- 錦欣生殖中期盈轉虧蝕10.4億元人民幣，不派息



周大福創建(01929)

- 傳暫停出售價值約156億元內地公路資產



騰訊控股(00700)

- 昨斥5.5億元回購89.5萬股



中海物業(02669)

- 中期純利升4.3%至7.7億人民幣，連特息派10港仙



合生創展(00754)

- 預計上半年轉蝕不少於16億元



雙登股份(06960)

- 暗盤收高近73%，每手賺5295元



禹洲(01628)

- 預計中期虧損淨額按年收窄至約50億元至60億元人民幣



中國儒意(00136)

- 中期虧轉盈逾12億元人民幣，不派息



博雅互動(00434)

- 斥2.57億元增購290枚比特幣



藍思科技(06613)

- 中期盈利逾11億元人民幣升33%，派息10港仙



粵海投資(00270)

- 中期盈利27億元人民幣升11%，派息26.66港仙



德翔海運(02510)

- 中期盈利1.9億美元升逾2倍，不派息



德林國際(01126)

- 中期盈利3億元升10%，派息25港仙



中國神華(01088)

- 九江二期3號機組通過試運行，移交商業運營



鞍鋼股份(00347)

- 執行董事兼總經理張紅軍及副總經理鄧強辭任



農夫山泉(09633)、紫金礦業(02899)、中國平安(02318)

- 今日公布中期業績





【油金報價】



紐約期油上漲0.20%，報64.67美元/桶



布倫特期油上漲0.03%，報68.19美元/桶



黃金現貨下跌0.40%，報3352.17美元/盎司



黃金期貨下跌0.56%，報3398.42美元/盎司