26/08/2025 11:47

渣打夥螞蟻國際推出AI財資及外匯管理解決方案

《經濟通通訊社26日專訊》渣打銀行與螞蟻國際宣布展開新合作，推出AI驅動的財資和外匯管理解決方案，該方案整合螞蟻國際的外匯鷹序時序預測模型(Falcon)和渣打銀行的聚合流動性引擎(SCALE)。



基於雙方在區塊鏈等創新領域的長期合作，今次合作將降低螞蟻國際及其客戶的外匯成本，並增強風險管理。兩個平台的整合實現無縫數據交換，從而提供全天候實時AI外匯預測功能。



該方案由雙方共同研發，隸屬渣打银行外匯自動化計劃的一部分，專為支援企業實時且全天候的多幣種預訂與國際供應商結算的需求，協助企業有效降低跨境交易的成本與外匯波動風險。通過整合Falcon和SCALE系統，渣打銀行能夠以超過90%的準確率預測螞蟻國際的外匯風險敞口，實現全天候、實時風險管理，並有效降低客戶的外匯對沖成本。



渣打銀行全球PrismFX銷售主管Madhu Menon表示，此次與螞蟻國際的最新合作，為全球企業提供一種創新的管理和對沖外匯風險及成本的解決方案。期待進一步深化雙方合作，共塑財資管理的未來。



螞蟻國際平台科技總經理黎粵表示，通過整合渣打銀行的銀行專業能力以及螞蟻國際的創新解決方案，將能夠改善企業管理全球流動性與外匯策略的模式，提升企業跨境交易效率。(bi)