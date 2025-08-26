26/08/2025 13:19

華僑銀行料美國今年減息共0.75厘，港減P一次0.25厘

《經濟通通訊社26日專訊》華僑銀行發表下半年經濟展望。華僑銀行全球市場研究及戰略總經理Selena Ling在記者會上指出，該行基本情境預期今年年底前減息0.75厘，其中第三季將下調一次0.25厘；第四季將下調兩次分別0.25厘，基本情境反映經濟並無衰退，通脹率亦沒有強勁反彈。而由於勞力市場轉弱，該維持上述減息預測。



*調升今年香港經濟預測至2.6%，樓價持平*



華僑銀行香港經濟師姜靜指出，基於上半年經濟表現好於預期，將本港全年GDP預測由2.2%調升至2.6%，而下半年受關稅干擾及資產市場財富效應正反推動，料增長溫和。



姜靜續指出，HIBOR近期有所提升符合該行預期，但預期當第四季升至2.45%後維持同等水平至明年第二季。



隨著聯儲局可能重啟減息，她估算香港銀行將於第三季進一步下調最優惠利率(P)0.25厘，回調至2022年美國加息周期前水平，之後維持穩定並結束最優惠利率下調周期，且預期借貸需求溫和復甦。



姜靜續指出，今年住宅樓價估算持平，惟辦公室、零售物業或需時調整，整體商業房地產未來數年趨勢預期穩定。另因股票市場暢旺，估算今年零售銷售按年增長3%至5%。



*調升內地GDP增幅預測至4.8%，通縮或於明年好轉*



華僑銀行大中華地區研究總監謝棟銘稱，為反映外部需求好於預期，上調全年內地GDP增長預測，由4.6%調升至4.8%。不過，基於貿易前景仍存不確定性及地產市道復甦呆滯，該行認為，政府較難實現全年GDP 5%左右增長目標。他認為內地要靠推動內需去改善通縮情況，預期會有減息降準及以舊換新等政策。不過，他預期至明年大方向才會好轉，如受惠於基數效應、油價不為拖累因素、「反內捲」穩價情況，估計會推升PPI，以改善通縮情況。(rh)