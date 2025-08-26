26/08/2025 16:38

《本港經濟》7月出口按年升14.3%勝預期，進口升16.5%

《經濟通通訊社26日專訊》政府統計處公布，今年7月份本港整體出口和進口貨值按年升14.3%，高於市場預期的11.3%升幅，進口按年升16.5%。



繼今年6月份錄得11.9%的按年升幅後，7月份商品整體出口貨值為4463億元，按年升14.3%。同時，繼6月份錄得11.1%的按年升幅後，7月份商品進口貨值為4804億元，按年升16.5%。今年7月份錄得有形貿易逆差341億元，相等於商品進口貨值的7.1%。



今年首七個月的商品整體出口貨值按年上升12.7%。同時，商品進口貨值上升13.2%。首七個月錄得有形貿易逆差2186億元，相等於商品進口貨值的7%。



今年7月份與2024年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升19.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是台灣（升91.9%）、馬來西亞（升80.7%）、新加坡（升42.5%）、越南（升42.1%）、菲律賓（升16.5%）和中國內地（內地）（升16.1%）。



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是荷蘭（跌42.1%）和美國（跌7.6%）。



同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升129.3%）、泰國（升33.1%）、新加坡（升28.7%）、英國（升24.8%）、日本（升22.3%）和內地（升16.3%）。另一方面，來自美國（跌8.8%）的進口貨值則錄得跌幅。



今年7月份，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得按年升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增419億元，升22.8%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增149億元，升32.0%）。



同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增396億元，升21.9%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增222億元，升49.8%）。



政府發言人表示，7月商品出口表現堅挺。商品出口貨值按年進一步顯著增長14.3%。輸往內地和大部分其他亞洲市場的出口進一步明顯增長，輸往美國和歐盟的出口則繼續下跌。



展望未來，亞洲尤其是內地經濟持續穩步增長，以及香港與不同市場日益緊密的經貿聯繫，應繼續為香港的商品貿易表現提供支持。然而，美國高企的關稅水平及其關稅政策持續的不確定性，或會在短期內開始影響國際貿易流向。政府會繼續密切監察情況，並保持警覺。(bi)