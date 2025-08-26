26/08/2025 19:33

《再戰明天》澳洲公布CPI，美團安踏國壽中海油公布業績

《經濟通通訊社26日專訊》澳洲公布CPI，及美團安踏國壽中海油公布業績，料為周三（27日）市場焦點。



周三印度假期休市。各國重要經濟活動方面，APEC能源部長會議舉行（至28日）。



數據方面，周三9:30am（本港時間．下同），澳洲公布7月消費者物價指數，年率升幅料由1.9%擴大至2.3%。



在本港，明日公布業績的公司有:北控水務集團(00371)、中國海外發展(00688)、中國海洋石油(00883)、安踏體育(02020)、申洲國際(02313)、蒙牛乳業(02319)、中國財險(02328)、中國人壽(02628)、新奧能源(02688)、美團-W(03690)、中國重汽(03808)、地平線機器人-W(09660)等。(wa)