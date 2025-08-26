25,524.92
-304.99
(-1.18%)
25,626
+52
(+0.20%)
高水101
9,148.66
-99.34
(-1.07%)
5,782.24
-42.85
(-0.74%)
3,178.71億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
112,301.4200
+2,189.4400
(1.988%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0939
澳元最佳客戶買入價
5.0675
歐元最佳客戶買入價
9.0899
英鎊最佳客戶買入價
10.5245
日圓最佳客戶買入價
5.2959
恒生指數
25,524.92
-304.99
(-1.18%)
期指(夜)
高水101
25,626
+52
(+0.20%)
國企指數
9,148.66
-99.34
(-1.07%)
科技指數
5,782.24
-42.85
(-0.74%)
大市成交
3,178.71億
股票
3,005.73億
(94.558%)
窩輪
82.26億
(2.588%)
牛熊證
90.72億
(2.854%)
即時更新：26/08/2025 17:59
可賣空股票總成交
2,926.19億
主板賣空
537.54億
(18.370%)
更新：26/08/2025 16:59
上証指數
成交：11,141.88億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
滬深300
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
深証成指
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
MSCI中國A50
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
112,301.4200
+2,189.4400
(1.988%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0939
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0675
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0899
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5245
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2959
29
八月
亞洲國際博覽館｜《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》 亞洲國際博覽館｜《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜《FWD 富衛保險呈獻：COLLAR “GAME ON” LIVE 2025》
推介度：
29/08/2025
28
十一月
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
節慶活動 文化藝術
啟德體育館｜MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度：
28/11/2025 - 29/11/2025
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.6427
電匯客戶賣出
5.6207
更新：27/08/2025 07:15:18
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
112,301.42
+2,189.44
+1.988%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,622.4400
+246.2700
+5.628%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
3.0235
+0.1651
+5.776%
更新：27/08/2025 07:15
Prime Rate 最優惠利率
5.250%
滙豐, 中銀, 恒生
31/07/2025 12:12
5.500%
渣打香港, 建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 招商永隆, 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星, 大新, 上商, 東亞, 工銀亞洲
19/06/2025 13:02
5.625%
富邦
14/02/2025 11:57
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
