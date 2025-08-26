26/08/2025 11:20
《港元利率》港元拆息全線上升，一個月升至2.81厘終止三連跌
《經濟通通訊社26日專訊》港元拆息全線上升，而與樓按相關的一個月拆息報2.81464厘，升8.744基點，終止三連跌，是8月21日後最高；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.91393厘，升12.441基點，是8月20日後最高。
隔夜息報2.7375厘，升7.405基點；一周拆息升9.822基點，報2.90786厘，兩周則升8.155基點，報2.86417厘。長息方面，六個月拆息升0.786基點，報2.98691厘，一年期則升1.702基點，報3.09863厘。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.7375
|+7.405
|一周
|2.90786
|+9.822
|兩周
|2.86417
|+8.155
|一個月
|2.81464
|+8.744
|兩個月
|2.91393
|+16.107
|三個月
|2.91393
|+12.441
|六個月
|2.98691
|+0.786
|一年
|3.09863
|+1.702
