26/08/2025 11:45

《真知灼見－溫灼培》為金價何時突破3500提供兩個參考時間點

《真知灼見》現貨金價已是連續4個多月受制於約3450美元的阻力，相信大家也感好奇，金價要到甚麼時候才能突破，還是金價早於3500美元（4月22日所創的歷史高位）已達到了其短期的頂部位置？



*龐大債務損美元信用*



首先要解答的是，金價在短期內是否已見頂。黃金被視為美元的替代品，隨著特朗普政府的財政狀況不斷惡化，財長貝森特更揚言將在第三季和第四季分別發行1萬億和7000多億美元的債券，這將嚴重動搖美元的信用，當市場對美元失去信心時，人們往往會轉向黃金。



*全球傾向「去美國化」，以降低與美國貿易風險*



其次，特朗普政府的關稅政策，實際上是走上了一條逆全球化的道路。隨著各國減少與美國貿易，預計對美元的需求也會下降。還有，特朗普政府常常將關稅作為武器，迫使其他國家就範。例如，就曾以指控巴西現政府迫害前總統博爾索納羅為由，要對巴西徵收50%的關稅。同時，亦指摘加拿大對芬太尼管控不力，把加拿大進口關稅提高至35%。這些不確定性，料將加速全球在貿易中選擇「去美國化」，以降低與美國貿易的風險。美元作為全球主要貨幣，其供應不僅滿足美國本國的需求，也服務全球市場。然而，若全球對美元的需求減少，海量的美元供應一旦回流美國，這會導致美元供應過剩。當美元嚴重供過於求時，美元將貶值。由於黃金是以美元計價，金價自然會隨之上漲。因此，綜合來看，特朗普的關稅政策愈嚴厲，對金價愈有利。



*市場關注聯儲局是否不再守2%通脹目標*



當了解金價的大方向後，我們可以進一步探索金價何時有機會突破3500美元的歷史高位。首個重點在於聯儲局何時再重啟其減息周期，如果聯儲局在9月18日的議息會上決定減息，這將為金價再度挑戰3500美元提供機會。面對關稅，大家普遍相信美國短期內的通脹將只會惡化，而不會改善。從長期來看，由於全球供應鏈已遭破壞，生產成本也難以回到以往的景象。在這樣的背景下，如果聯儲局仍然選擇減息，是否會引發人們思考，聯儲局是否不再堅持2%的通脹目標？如果真的不再守住這一目標，那麼金價將會如何變化，大家可想而知。



*穩定幣普及，將挑戰美國主導的SWIFT系統*



另一個有助推升金價的因素是穩定幣的普及，但這一趨勢在時間上較難掌握。最近發生了兩件值得關注的事件，首先，日本金融廳於8月18日宣布，批准日本首家企業JPYC於今年秋季正式發行日圓穩定幣；其次，根據《路透社》的報道，中國國務院正在考慮允許人民幣支持的穩定幣在全球使用。隨著全球各國相繼推出本身的穩定幣，並一旦被廣泛使用，這可能會為過去由美國主導的SWIFT系統帶來挑戰，並將對美元造成不利影響，減少市場對美元的需求。而任何不利美元的因素，都可成為利好金價的因素，就讓我們密切關注當中事態發展。現貨金價今早於亞洲市場報3376美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。