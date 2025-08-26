25,560.09
-269.82
(-1.04%)
25,576
-288
(-1.11%)
高水16
9,157.42
-90.58
(-0.98%)
5,779.01
-46.08
(-0.79%)
2,206.16億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
109,809.5500
-302.4300
(-0.275%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0946
澳元最佳客戶買入價
5.0685
歐元最佳客戶買入價
9.0906
英鎊最佳客戶買入價
10.5244
日圓最佳客戶買入價
5.2960
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,560.09
-269.82
(-1.04%)
期指
高水16
25,576
-288
(-1.11%)
國企指數
9,157.42
-90.58
(-0.98%)
科技指數
5,779.01
-46.08
(-0.79%)
大市成交
2,206.16億
股票
2,038.88億
(92.418%)
窩輪
80.27億
(3.639%)
牛熊證
87.00億
(3.944%)
即時更新：26/08/2025 15:18
可賣空股票總成交
1,149.23億
主板賣空
169.74億
(14.770%)
半日數據，更新：26/08/2025 12:40
上証指數
成交：11,141.88億
3,868.38
-15.18
(-0.391%)
滬深300
4,452.59
-16.63
(-0.372%)
深証成指
12,473.17
+32.10
(+0.258%)
MSCI中國A50
2,469.25
-14.88
(-0.60%)
比特幣
資料由Binance提供
109,809.5500
-302.4300
(-0.275%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0946
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.0685
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0906
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.5244
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.2960
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

07
九月
沙田馬場｜2025/26 香港馬季9月7日沙田馬場開鑼迎好運 馬季開鑼巨賞共過億港元 沙田馬場｜2025/26 香港馬季9月7日沙田馬場開鑼迎好運 馬季開鑼巨賞共過億港元
大型盛事 節慶活動
沙田馬場｜2025/26 香港馬季9月7日沙田馬場開鑼迎好運 馬季開鑼巨賞共過億港元
推介度：
07/09/2025
29
七月
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城 尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
節慶活動 商場活動
尖沙咀海港城｜My Melody・Kiki s Lala — 50 周年花火夏祭@海港城
推介度：
29/07/2025 - 07/09/2025
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00020 商湯－Ｗ00388 香港交易所00700 騰訊控股00001 長和00005 滙豐控股
網購
股票
ETF
Highlight:
【etnet x 環球海產】獨家優惠95折，特價產品折上折！
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
25/08/2025 13:00
台灣-失業率
公佈值
3.33%
公佈日期
22/08/2025 16:00
德國-國內生產總值(年率)
公佈值
0.20%
公佈日期
22/08/2025 14:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
109,809.55
-302.43
-0.275%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
4,408.6700
+32.5000
+0.743%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
2.9092
+0.0508
+1.777%
更新：26/08/2025 15:15
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.74%
1個月
2.81%
3個月
2.91%
更新：26/08/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處