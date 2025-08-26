26/08/2025 10:20

《投資觀點》Nuveen：美利率決議更清晰，偏好美大型科技股

《環富通基金頻道26日專訊》Nuveen宏觀信貸主管及環球投資策略師Laura Cooper指，聯儲局主席鮑威爾上周五（22日）在傑克遜霍爾(Jackson Hole)會議傳遞溫和的鴿派訊號，令9月的利率政策決議更為清晰，對於市場參與者無疑是一大喜訊。由於他提及就業下行風險上升，市場對其可能發出鷹派訊號的憂慮得以紓緩，並迅速增加對9月減息的預期。儘管鮑威爾的言論對下月重啟減息釋出溫和訊號，他仍保留未來政策路徑的彈性，強調除了9月外，進一步激進減息的緊迫性有限。



*鮑威爾暗示政策或仍偏向緊縮，固定收益維持防守性配置*



雖然通脹數據預計將進一步反映關稅影響，但隨著供需雙雙放緩，聯儲局亦面臨勞動市場降溫的問題，成為支撐年底前兩次減息的因素。近期就業數據下修，曾引發市場對9月大幅減息的猜測，但圍繞關稅及其影響，以至政策利率中性水平的不確定性，仍迫使決策者必須審慎行事。鮑威爾表示現時政策「較少限制性」(less restrictive)，是暗示9月的減息政策可能仍偏向緊縮，此舉或會引發市場利率的短線重新定價，原因是當前市場預期寬鬆政策將持續至2026年年中。因此，在固定收益方面維持防守性配置。鮑威爾的繼任人選亦是影響未來政策走向的重要因素。



綜合以上因素，預期市場將持續波動，美國10年期國債孳息率短期內仍將大幅度升跌，而Nuveen年底目標維持在4.25厘。為此在投資組合中保持多元配置，持續採取防守策略，偏好由科技股主導的美國大型股，並在固定收益方面積極提升資產質素，尤其看好受關稅影響較小的行業。隨著歐洲央行等政策制定者已接近減息周期的尾聲，仍認為美元弱勢仍未結束。(wa)



