26/08/2025 10:49

【議息前瞻】施羅德投資暫維持儲局今年按兵不動預測，減息視數據

《環富通基金頻道26日專訊》施羅德投資資深經濟師George Brown表示，鮑威爾在傑克遜霍爾(Jackson Hole)全球央行年會上為9月減息打開大門，但未有作出明確承諾。雖然他承認「就業市場的下行風險正在增加」，但同時警告透過第二輪效應，「關稅或會引發更持久的通脹」。



*9月議息決定將取決8月美就業及物價數據*



這表示著9月份的議息決定，將取決於8月份的美國就業及物價數據。然而，市場已將其言論解讀為減息在即的訊號。利率期貨現時反映減息0.25厘的機會率高達九成，但考慮到鮑威爾強調未來數據的重要性，減息與否的機會只是一半一半。目前，維持聯儲局2025年將按兵不動的預測，但同時判斷或會轉為減息數次。(wa)