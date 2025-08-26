26/08/2025 13:57

《投資觀點》普徠仕：經濟衰退風險下降，股票配置從低配轉為中性

《環富通基金頻道26日專訊》普徠仕環球投資方案主管（亞太區）兼基金經理Thomas Poullaouec及其亞洲投資委員會就亞洲投資者的最新全球資產配置以及影響資產配置的市場焦點發表最新觀點。



*關稅長遠影響未明朗，美勞動市場疲弱令人憂慮*



8月1日關稅限期屆滿並延長後，關稅壓力上升，美國先後與歐洲、日本和韓國達成協議，而與中國的貿易談判則仍受關注，市場短期反應正面，但長遠影響尚未明朗。



美國最新勞動市場數據令人憂慮。7月非農就業人數新增僅7.3萬，遠低於預期，而5月和6月的數據更遭大幅下修，合計減少25.8萬個職位。自疫情復甦以來，勞動市場一直出人意料地保持韌性，成為聯儲局對減息保持謹慎的主要原因。近期勞動市場的疲弱表現，與去年夏季的狀況相似－－當時就業狀況突然惡化令市場措手不及，引發外界質疑聯儲局行動落後於形勢，其後聯儲局才落實首次減息。



美國以外，儘管不少經濟體均增加財政支出以支撐經濟，尤其在歐洲，但增長前景仍面臨貿易政策影響的風險。



*維持對中國股票偏高配置，對債券維持較低配置*



考慮到財政和貨幣政策以及企業盈利增長仍然利好，但持續的貿易緊張關係和經濟增長放緩則具有抵銷作用，普徠仕將風險資產配置由低配上調至中性。對股票的取態由低配轉為中性，因股市前景同時受到好淡因素影響：一方面是衰退風險下降、財政支持有所加強及整體盈利環境向好，另一方面則是估值持續偏高以及貿易緊張關係並未平息。在地區配置上，考慮到近期貿易談判可能引發市場波動，下調對歐洲股票的偏高的配置。此外，維持對中國股票的偏高配置，不僅因為貿易談判釋放的積極訊號為短期走勢提供支撐，中國股票與全球股票相關性較低，亦為投資組合帶來多元化配置的優勢。



因美國財政政策導致債券供應增加，加上關稅引發通脹風險，可能對利率構成上行壓力，對債券維持較低配置。進一步下調美國長期國債的配置比重，因為收益率曲線尾端對利率上升最為敏感，而美國財政刺激計劃將有大量的融資需求。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。